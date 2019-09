Due coniugi si nominano eredi? Nessuna quota a fratelli e nipoti La legge riserva una quota di eredità legittima solo ai figli (e nipoti ex-filio), al coniuge e agli ascendenti (genitori, nonni, eccetera) di Francesco Saverio Russo

2' di lettura

Il quesito. Due coniugi, senza figli né ascendenti, stipulano due testamenti personali secondo cui, in caso di morte di un coniuge, i beni vanno all’altro, e viceversa. Uno dei coniugi ha solo nipoti, mentre l’altro solo collaterali (sorelle). Muore prima il coniuge con i collaterali e quindi i beni si trasferiscono all'altro (quello con i nipoti). Ai collaterali spetta qualcosa?

G.G. - Statte

La risposta. La risposta è negativa. In tema di successione legittima, la situazione esposta dal lettore - regolata dagli articoli 582, 467 e 468 del Codice civile - prevede che, alla morte di uno dei coniugi, il suo patrimonio venga suddiviso tra il coniuge superstite (chiamato all’eredità per 2/3) e i fratelli del defunto (per 1/3 complessivo). I fratelli eventualmente morti prima del defunto sono sostituiti dai rispettivi figli, per diritto di rappresentazione (articoli 467 e 468 del Codice civile).

Peraltro, fratelli e nipoti ex fratre (e, a maggior ragione, i parenti più “alla lontana”) non sono compresi tra le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità (cioè i cosiddetti “legittimari”, articolo 536 del Codice civile).

Infatti la legge (sezione I del Capo X del Titolo I del Libro II del Codice civile, articoli da 536 a 564) prevede tra i legittimari solo:

– i figli (e, per diritto di rappresentazione, i nipoti ex–filio);

– il coniuge;

– gli ascendenti.

Pertanto, contro il testamento di ciascuno dei coniugi, redatto come indicato, i rispettivi fratelli/nipoti (e gli altri parenti) non avranno alcun motivo giuridico di lamentela.