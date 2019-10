Due e-book per preparare le prove scritte su civile e penale

Acquisire le competenze per preparare al meglio le tre prove scritte. Questo è l’obiettivo delle migliaia di aspiranti avvocati in procinto di partecipare all’esame di Stato del prossimo dicembre. Una mano possono darla i due e-book che anche quest’anno “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore ha messo a punto.

“Esame di avvocato 2019 – La prova scritta di civile – Vademecum per la preparazione dei pareri – Casi e materiali di giurisprudenza”: questo il titolo dell’e-book dedicato al civile, che ha un corrispondente riservato al penale. Entrambi sono stati curati da Nicola Graziano, giudice delegato ai fallimenti presso la sezione fallimentare del tribunale di Napoli.

Otto mesi di sentenze

Poiché si possono ancora utilizzare durante l’esame i codici annotati con la giurisprudenza - possibilità che facilita la fase di preparazione - torna senz’altro utile che i due volumi riportino la selezione delle sentenze apparse su Guida al diritto tra l’ultimo bimestre 2018 e il primo semestre 2019. E questa è una novità rispetto alla precedente edizione.

L’obiettivo dei due e-book, pubblicati nella collana Young di Guida al diritto, è, pertanto, duplice: da una parte, fornire casi e materiali di giurisprudenza per meglio definire la preparazione in vista delle selezioni di dicembre; dall’altra offrire una serie di consigli pratici per riuscire a centrare la redazione dei pareri e dell’atto giudiziario e superare con almeno la sufficienza richiesta lo scoglio degli elaborati scritti, così da poter essere ammessi alla fase successiva dell’orale.

È, dunque, in quest’ottica che vanno letti i due dossier, che possono essere acquistati insieme o separatamente. Gli e-book contengono, infatti, una selezione di pronunce giurisprudenziali della Corte di cassazione - a volte commentate e altre volte solo riportate in massima - che per la loro attualità e rilevanza possono rappresentare un punto di riferimento nella formulazione delle tematiche che il candidato si troverà ad affrontare e risolvere.