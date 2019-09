Due gradi in più: il numero magico nella lotta del clima Due gradi in più rispetto alla temperatura dell’era pre-industriale: è il limite indicato per evitare danni irreparabili dovuti al cambiamento climatico. Non è un valore puntuale, ma è ciò che serve per tenere le fila dei negoziati internazionali di Stefania Migliavacca

Un limite all’aumento della temperatura

A New York fervono i preparativi per il summit Onu sul clima del 23 settembre: politici, settore privato, società civile e organizzazioni internazionali sono invitati a proporre piani concreti per accelerare la riduzione delle emissioni. Sicuramente, il punto di riferimento sarà l'ormai famoso obiettivo di mantenere sotto i 2°C l'aumento della temperatura globale.

Ma da dove arriva questo numero magico del clima? Chi lo ha stabilito e in che modo è divenuto un punto di riferimento per i negoziati internazionali? Tutto sommato, come scrive Michael Oppenheimer “nel contesto del cambiamento climatico, la genesi di un'idea è importante”.

Sembra proprio che il primo a indicare (più o meno consapevolmente) l'idea di una soglia di due gradi sia stato un economista premio Nobel nel 2018, William Nordhaus. In un lavoro del 1975 afferma “se avessimo temperature globali superiori di 2 o 3°C a quella attuale media, ciò porterebbe il clima al di fuori della serie di osservazioni che sono state fatte nel corso delle ultime centinaia di migliaia di anni”. Nell'articolo, un aumento medio di 2 gradi è associato a un raddoppio della concentrazione di carbonio in atmosfera, specificando però che “possiamo solo giustificare i limiti qui stabiliti come ipotesi approssimative”. Nel 1977, Nordhaus riprende questa affermazione, accompagnandola con un grafico piuttosto eloquente (figura 1).

RISCALDAMENTO CLIMATICO Variazione temperatura media globale

Per quasi 15 anni nessuno pensa più a quei 2°C finché, nel 1990, un report dello Stockholm Environment Institute (Sei) suggerisce come obiettivo quantitativo per le politiche ambientali tre possibilità: l'innalzamento dei mari, la concentrazione di CO2 in atmosfera e l'aumento della temperatura. Per quest'ultimo indicatore, sono proposti due limiti, cui sono associati differenti livelli di rischio: 1°C oppure 2°C. Andare oltre 1°C significherebbe innescare reazioni dannose per l'ecosistema rapide, imprevedibili e non lineari: non si tratta quindi di una zona priva di rischio. Tuttavia, secondo il Sei, è impensabile non superare questa soglia visto il livello attuale delle emissioni. Oltre i 2°C si prevede che il rischio dei danni irreversibili aumenti esponenzialmente.