Due guide pocket e smart per scoprire i quartieri

Agili, tascabili e smart. Sono le due guide dedicate a “Isola” e “Porta Romana”, due quartieri meneghini nonché i primi titoli della serie «Vita di quartiere» realizzata da American Express e Lonely Planet Magazine insieme al Comune di Milano. Un format leggero per presentare curiosità, storia, cultura, locali, aneddoti di queste zone. L’obiettivo della serie è il rilancio delle comunità locali e la valorizzazione dei quartieri di tutta Italia, che nell’ultimo anno a causa dellla pandemia abbiamo avuto l’occasione di riscoprire, frequentando i negozi sotto casa e i luoghi all’aperto: un’esperienza che ha aperto nuove prospettive sulla città, su come dev’essere pensata, progettata e vissuta. Il progetto fa parte della «Campagna shop small» di American Express, che ha l’obiettivo di sostenere le piccole realtà commerciali incentivando i consumi di prossimità, raccontando un nuovo modo di vivere i quartieri e la tendenza a riscoprire le attività vicino a casa per sostenerle con i propri acquisti. Un trend, come confermato dall’indagine commissionata da American Express a Nielse , da cui emerge che vivere il quartiere è ormai un’abitudine consolidata per il 64% dei consumatori italiani, che continueranno a fare acquisti di prossimità (87%) con la volontà di supportare le piccole realtà commerciali (76%). Due guide sono già disponibili anche per Roma. Qui la scelta è caduta su Trastevere e San Giovanni e Monti. Le guide nel formato e-book sono scaricabili da: www.americanexpress.com/it/campaigns/shopsmall/guide.html.

