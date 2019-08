Lega-M5S, 2 diverse idee di popolo: così è fallito il laboratorio sovranista d’Europa Non c'è contratto che tenga se Lega e M5S hanno in mente il riferimento a due idee di Paese completamente diverse di Alberto Orioli

Trionfa la politica come arte dell’ipocrisia

3' di lettura

L’Italia come primo laboratorio sovranista nel vecchio cuore dell’Europa dei fondatori è fallito.

È stata proprio l’idea di popolo a far confondere i due contraenti del Governo del cambiamento.

Non c'è contratto che tenga se Lega e M5S hanno in mente il riferimento a due idee di Paese completamente diverse.

Lo ha detto bene Paolo Savona al Meeting di Rimini: è fallita la suggestione di mettere insieme l’anima produttivista con quella assistenzialista. La fusione a freddo non si è realizzata.



La Lega resta il partito del Nord, delle regioni di frontiera nella corsa all’innovazione, alla manifattura integrata 4.0. Guarda alla platea dei piccoli e piccolissimi imprenditori che dell’Italia sono un vero esercito. Le priorità sono due: l’abbattimento dell’iperburocrazia che impedisce di far nascere e prosperare facilmente le imprese, sempre intese dalla legislazione italiana come un’anomalia da controllare; la riduzione del carico fiscale che, nel Paese ad evasione record, diventa di quasi il 60% per i contribuenti onesti.

VIDEO / Salvini: La Lega è pronta con una manovra da 50 miliardi

È questo retroterra che arma anche il potenziale conflitto dei leghisti con l’Europa: derogare ai vincoli per mettere in campo un’azione fiscale per rilanciare lo sviluppo e l’impresa è un’azione che, nella visione di medio periodo dei guru di Salvini, restituisce il denaro speso con gli interessi perché crea generatori di ricchezza. Comunque non si tratta di assistenzialismo.



E anche nello scontro con l’Europa Lega e M5S hanno retroterra diversi: le priorità di Di Maio sono state tutte volte a recuperare gli ultimi con azioni di pura assistenza. Misure prive di effetti moltiplicatori e dunque anche più difficili da sostenere in caso di conflitto con i custodi dell’ortodossia dei bilanci dell'Europa. Con l’aggravante di perseguire un disegno esplicitamente contrario alle grandi opere e alle infrastrutture.