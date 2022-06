Due Lune, San Teodoro

Non è esattamente un nuovo hotel, anzi Puntaldia è un resort costruito da zero della famiglia Fumagalli nel 1983, con villa, case di proprietà, una piazza, i negozi, il porto una spiaggia che si affaccia su una zona marina protetta. Ma oggi l'albergo Due Lune al suo interno, ora gestito da Beppe Fumagalli e dalla figlia Carolina, riapre trasformato come cinque stelle contemporaneo. Nelle camere che ricordano le cabine degli yacht ci sono grandi cuscini a righe, testate dei letti fatte con i legni per le barche, lampade da carteggio, come quelle che si usavano per consultare le mappe nautiche. Lo stesso fascino retrò si trova nel bar, dove alcuni mobili originali in midollino sono stati recuperati e valorizzati dai pezzi contemporanei disegnati appositamente per l’hotel. Nuovo anche il concept della cucina. Con la collaborazione di Giovanni Fiorin, fondatore di locali milanesi di successo come Pisacco e Dry. Tre le opzioni: i ristoranti Le Caravelle e Il Gazebino, e il Luna Nuova Cafè, aperto per mangiare qualcosa di leggero anche «fuori orario».

