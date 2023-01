Due navi Msc partite da Genova per il giro del mondo

Ascolta la versione audio dell'articolo

«A Genova, città che ospita il porto più importante al mondo per Msc Crociere, nel 2023 contiamo di movimentare circa un milione di passeggeri, tornando così ai livelli precovid e superando il record del 2019». È quanto ha spiegato Leonardo Massa, managing director per l’Italia di Msc Crociere, durante la cerimonia per celebrare la partenza, proprio dal capoluogo ligure, del giro intorno al mondo delle navi Msc Magnifica e Msc Poesia, che partono in contemporanea dallo scalo, con due diverse rotte alla scoperta dei cinque continenti su rotte, rispettivamente, di 117 e 119 giorni.

Doppia partenza

È la prima volta che due navi da crociera di Msc partono insieme dalla stessa città per il giro del mondo. Una prima assoluta salutata da uno spettacolo con 33 sbandieratori, per rendere omaggio a tutti i Paesi che saranno toccati nel viaggio dal Mediterraneo verso il Mar Rosso, attraverso il Canale di Suez, l’Africa, il Sud America, i Caraibi, gli Stati Uniti e il Canada, e pioi di nuovo verso l’ Europa passando per la Groenlandia e l’Islanda.

L’età media dei 5mila ospiti (complessivi) a bordo a bordo è 67-68 anni (con punte superiori agli 80 anni) ma, dicono gli organizzatori, non si tratta di crociere solo per pensionati: c’è anche chi a bordo continuerà a lavorare, facendo smart working. «Abbiamo alcuni casi di imprenditori - ha affermato Simone D’Addato, responsabile eventi, gruppi e servizi di bordo di Msc Magnifica - che hanno attività che possono delegare per quattro mesi e, visto che c’è la possibilità di fare smart working a bordo, restando connessi 24 ore su 24 con la propria azienda, abbiamo anche coppie di 45-50 anni con bambini, che si sono imbarcate».

Scali in trenta Paesi

La maggioranza dei passeggeri delle due crociere imbarcatisi a Genova per iniziare il viaggio che li porterà a toccare oltre 30 Paesi e 50 destinazioni turistiche, sono italiani e francesi, ma non mancano altre nazionalità. La vacanza da quattro mesi, peraltro, ha costi a partire dai 25mila euro: non proprio accessibili per tutti. Nondimeno, dicono alla Msc, le due navi hanno fatto il pieno.

«I giri del mondo - ha sottolineato Massa - riscuotono sempre molto successo, come dimostra l’ottimo andamento delle vendite della World Cruise 2024, che vedrà ancora protagonista Msc Poesia, che partirà nuovamente da Genova per un viaggio di 121 giorni alla scoperta di molti dei luoghi più belli e affascinanti del pianeta, accompagnando i passeggeri alla scoperta di 52 destinazioni in 31 Paesi».