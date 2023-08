Due ninja contro il climate change: la Posidonia e il corallo nero

L’enigma dell’isola sacra

Tutto comincia nel 2021, infatti. C’è fermento a Marettimo, l’isola più selvaggia delle Egadi. Nel paradiso incontaminato e sempre uguale da decenni sono arrivati “i milanesi”, i coniugi Giorgio e Beatrice Rusconi, che hanno comprato l’antico magazzino delle reti con il pozzo del pescato conservato nel sale. Si sono messi in mente di restituire all’isola quanto hanno generosamente ricevuto. Un calvinistico giveback, che trova terreno fertile nell’associazione locale SoleMar, guidata dall'intraprendente Cettina Spataro. SoleMar lancia il Marettimo Italian Film Fest, un festival del cinema colto, che si avvale delle competenze e della passione di Gabriella Carlucci, della visione imprenditoriale di Toto Vento della Unipol, e del “metodo milanese” dell’avvocato Giorgio Rusconi e dell’imprenditrice dell’industria meccanica Millutensil Beatrice Just Rusconi. Lì nasce l'idea di coinvolgere il National Geographic come fornitore di contenuti video e come partner.

Da decenni, la sua Society promuove spedizioni con grant a sei cifre, per esplorare l’inesplorato del pianeta. Al seguito del National Geographic explorer Paul Rose, veterano degli abissi e volto noto dei documentari pluri-premiati, arriva a Marettimo il suo giovane omologo italiano, Giovanni Chimienti.

Scatta il colpo di fulmine per il mare delle Egadi, suggestivo teatro della prima guerra punica, e per Marettimo, chiamata “isola sacra” perché riserva della preziosa acqua, sul cui suolo i cartaginesi e i romani non combattevano ma si approvvigionavano in pace alle sue fresche fonti. Il mare dell’isola sacra è un enigma per Chimienti: come mai c’è quella incredibile abbondanza di pescespada, cernie, dentici, crostacei, spigole, sogliole, pesce azzurro? L’habitat dei bassi fondali non giustifica una simile fauna ittica. Deve esserci qualcosa di fecondo negli abissi, dove il fondale digrada.

La scoperta del Rov

Chimienti parte alla ricerca di pubblicazioni scientifiche sul tema, ma non ne trova. Intuisce che la chiave di tutto è la corrente levantina. Nella sua scia vivono coralli e grandi pesci e attorno a loro c’è una ricca catena alimentare ittica, alimentata dal plancton abbondante. Il biologo deduce che alle Egadi, quella corrente “semini” anche il corallo nero. I pescatori locali glielo confermano. Chiede quindi un grant alla National Geographic society e parte con l’esplorazione.

Ma il misterioso corallo nero non si svela fino alla terza campagna: dopo oltre due anni di immersioni umane e robotiche, finalmente compaiono sui monitor le immagini tanto attese riprese dal Rov: un giardino immenso di coralli neri popolati dai polipi bianchi. Il team di Chiomenti non nasconde la commozione, ricordando anche il fotografo subacqueo David Salvatori, scomparso per un tragico incidente durante un’immersione di prova. A lui è dedicato il documentario “Il bianco nel blu”, che ha la sua première dove tutto è cominciato due anni prima: al Marettimo Italian film fest.

Marettimo sul grande schermo

L’enigma del mare pescoso e del suo segreto sottomarino, il misterioso corallo nero, viene svelato in una afosa sera del luglio 2023. Lì, sul grande schermo allo Scalo nuovo, le immagini girate dal Rov svelano svelato agli abitanti dell'isola il loro giuitto, signore degli abissi, casa dei grandi predatori e quindi della fauna marina collegata.

Il tema della difesa del mare viene discusso nel documentario con i giovani dell'isola. Con Valentina Lovat (esperta di Ocean literacy Unesco), Chimienti coinvolge poi anche i giovani partecipanti della Summer school organizzata dall’associazione SoleMar (e sostenuta dal gruppo Bolton, proprietario del marchio Rio mare) in un’esperienza educativa a terra e in mare, per far comprendere la rarità dell’ecosistema marettimaro e la necessità di preservarlo.

La divulgazione del documentario è sostenuta dal Gruppo Prada, che finanzia il progetto Sea Beyond per l’educazione dei giovani alla difesa del mare con l’1% dei proventi derivanti dai prodotti realizzati con Re-Nylon. Un progetto circolare di grande suggestione, perché Re-Nylon deriva in larga parte dal riciclo delle reti da pesca recuperate dai fondali marini. Reti come quelle strappate dal giuitto, alias corallo nero, alias Antipathella subpinnata. E il cerchio si chiude.

L’omaggio del National Geographic alle Egadi nell’ambito del Marettimo Italian Film Fest

Un habitat fragile e prezioso

Ma il cerchio della vita è fragile: il climate change provoca il riscaldamento e l’acidificazione degli oceani, che condannano a morte i coralli, habitat naturale della fauna ittica. «Ora vediamo le gorgonie morire a 40 metri di profondità e capiamo che la situazione si sta aggravando - spiega Chimienti -. Le morie di massa avanzano, ma abbiamo anche constatato che le aree marine protette riducono lo stress sui coralli e ne aumentano la resilienza, quindi il loro effetto è benefico. Ora che abbiamo documentato la bellezza e la ricchezza di questo mare per le generazioni future chiediamo a quella attuale e alla prossima di preservarla per i loro figli e nipoti, evitando la pesca a strascico e sostenendo le disposizioni dell’Area marina protetta delle Egadi».

Alla proiezione sotto le stelle del documentario, Chimienti, con Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, Lorenzo Bertelli, Head of corporate social responsibility del Gruppo Prada e Francesca Santoro, IOC/Unesco Senior programme officer, lanciano la sfida a preservare questo Eden marino, antidoto alla proliferazione di gas climalteranti di origine antropica.«Attraverso il progetto Sea Beyond e in partnership con Unesco, il Gruppo Prada prosegue nel suo impegno a generare un impatto concreto, sia attraverso l’educazione all’oceano, sia supportando la ricerca scientifica e la sua divulgazione, per creare una conoscenza condivisa», dichiara Lorenzo Bertelli, ringraziando la comunità di Marettimo «che ci ha ospitato e ha fatto da cornice per l’avvio della nuova fase di Sea Beyond». L’iniziativa segna, infatti, l’ampliamento delle aree di intervento del progetto: alle attività educative si affiancano il supporto alla divulgazione della ricerca scientifica e lo sviluppo di progetti umanitari per la tutela del mare.

Prossimi passi? La tournée del documentario nei festival internazionali, oltre a una proiezione speciale a Milano, a novembre. Poi l’analisi dei campioni di corallo nero prelevati, per studiarli e difendere meglio l’habitat straordinario creato. E ulteriori attività per sensibilizzare i giovani alla difesa attiva del mare. «Il futuro di questa oasi di biodiversità di rara bellezza è nelle mani dei giovani marettimari, custodi dell’isola sacra», conclude Chimienti.

