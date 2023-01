Due nuovi bandi in Emilia-Romagna con contributi fino al 40% della spesa

Sono ammissibili gli interventi aventi ad oggetto l'implementazione di tecnologie e sistemi finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo, di prodotto, di servizio e organizzative idonee a ottimizzare, efficientare e rendere più produttivi e sostenibili i processi aziendali interni. In alternativa, possono essere relativi a progetti volti a favorire la crescita e il consolidamento dell'impresa proponente all'interno delle filiere di appartenenza o a favorire il posizionamento dell'impresa proponente in mercati e/o filiere produttive diverse da quelle di appartenenza.

Sono ammessi anche gli interventi volti a contribuire a neutralità carbonica e lotta al cambiamento climatico o a determinare una ricaduta positiva in uno o più dei 15 ambiti tematici cross-settoriali individuati nella nuova Strategia di specializzazione intelligente (S3) 2021/2027.

Le domande di contributo andranno trasmesse alla Regione tramite applicativo web Sfinge 2020 dalle ore 10 del 7 febbraio 2023 alle ore 13 del 1° marzo 2023.

La Regione, per monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di risorse finanziarie stanziate per finanziare gli investimenti previsti nel bando, procederà alla chiusura anticipata dell’applicativo al raggiungimento di un massimo di 400 domande presentate. L'applicativo web Sfinge 2020 sarà reso disponibile almeno due giorni prima dell'apertura dei termini per presentare le domande.

Il contributo previsto nel bando sarà concesso nella forma del fondo perduto, nella misura massima del 40% della spesa ammessa e per un importo, comunque, non superiore a 150 mila euro. Una quota parte sarà determinata in misura pari al 20% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto, elevabile al 25% della spesa ammessa in presenza dei requisiti di premialità indicati dal bando. Un'altra quota è concedibile fino ad un massimo del 15% della spesa ammessa e solo qualora il richiedente faccia ricorso, per la realizzazione del progetto, a un mutuo bancario. Questa sarà costituita da un importo corrispondente ai costi per gli interessi, attualizzati alla data di presentazione della domanda, calcolati con riferimento ad un mutuo di importo almeno pari al 50% dell'investimento e di durata di almeno 4 anni e ad un tasso forfettario del 4%.