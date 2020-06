Due passi verso un continente più unito

Oggi la Commissione Europea propone l’introduzione di due fonti di entrata europee - la digital tax e la carbon tax - che serviranno a rimborsare i titoli di debito emessi per finanziare il Piano. L’idea di ricorrere a queste due forme di tassazione è opportuna e politicamente astuta per due ragioni principali. Innanzitutto non sarebbero tassati direttamente i cittadini europei. In secondo luogo, sono politicamente accettabili dall’opinione pubblica per ragioni di equità e sensibilità ambientale.

La digital tax colpisce il grande business del web, che gode di enormi profitti pagando imposte marginali. La carbon tax, attraverso la tassazione delle importazioni di imprese inquinanti di Paesi terzi, rende più sostenibile la transizione verso tecnologie pulite delle imprese europee, rispetto alla competizione di Paesi che impiegano tecniche di produzione più inquinanti aiutate da regolamentazioni ambientale meno stringenti.



Se il piano della Commissione sarà approvato si otterrà un bilancio europeo quasi raddoppiato nell’ammontare e, soprattutto, più autonomo in quanto finanziato da un’imposizione fiscale europea e meno dipendente dai trasferimenti degli Stati membri. Dalla fondazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio del 1951, il processo di integrazione europea è proceduto, come immaginato da Robert Schuman, aggiungendo una politica alla volta. Con questa operazione si aggiunge il tassello fondamentale della politica fiscale, oltre alla politica monetaria già condivisa tra i Paesi dell’euro. E, se è vero come è vero che taxation fa rima con representation, la creazione di un sistema fiscale europeo incoraggerà un rafforzamento dei meccanismi rappresentativi e democratici europei. Non siamo ancora in presenza della solidarietà di una redistribuzione del reddito tra cittadini europei. Tuttavia, si va configurando una prima forma di autonomia fiscale sovranazionale, che rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione materiale degli Stati Uniti di Europa.



CNR Istituto di Studi sui Sistemi Regionale Federali e sulle Autonomie