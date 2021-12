Due piccoli Napoleoni post ideologici per modernizzare la Ue

Ciò che unisce Scholz e Macron, tuttavia, non è solo l’enorme fiducia nella propria intelligenza. Il loro essere diventati cancelliere e presidente fornisce loro anche un legame autobiografico. Per entrare all’Eliseo, Macron ha dovuto, di fatto, mettere in crisi l’intero sistema dei partiti consolidati in Francia. Inoltre, nella campagna elettorale del 2017 si è trovato ripetutamente nella posizione di dover fare delle scelte con esigue possibilità di successo, tutte rivelatesi vincenti.

Macron è così riuscito a polverizzare il sistema dei partiti del suo Paese in modo tale da creare un nuovo nucleo politico su misura per lui. Per inciso, il nucleo del suo movimento En marche è abbastanza vicino a quello della coalizione semaforica tedesca nel suo insieme.

L’ascesa di Olaf Scholz non è stata così improbabile come quella di Macron. Ma il neocancelliere è stato respinto come leader dal partito non più in là del dicembre 2019 ed è risorto dalle ceneri di un’enorme umiliazione personale in un modo che pochi credevano possibile.

Come Macron prima di lui, Scholz evidentemente ha creduto nelle sue chance. Per “emergere” verso la cancelleria sulla scorta di un partito con il 15% dei consensi ci sono voluti avvenimenti non facilmente prevedibili. Chi avrebbe potuto immaginare, per esempio, che la Cdu e la Csu da tanto tempo al potere si sarebbero trasformate da un club spietatamente autoriferito e specializzato nell’elezione dei cancellieri in un apparato così capricciosamente autodistruttivo? A volte sembrava che un agente del team della campagna elettorale della Spd fosse stato segretamente autorizzato a scrivere i dialoghi di autodistruzione della campagna della Cdu/Csu.

Per quanto riguarda il livello politico-concettuale, Scholz e Macron dovrebbero riuscire a trovare un terreno comune per le loro politiche, tra tecnocrazia, tecnologia, modernizzazione sociale, politica industriale e dovrebbero riuscirci velocemente. Macron, in ogni caso, potrebbe facilmente aderire al tema berlinese di una “coalizione del progresso” anche nel quadro franco-tedesco (a condizione, ovviamente, che l’energia nucleare sia considerata “progressista” dai tedeschi).