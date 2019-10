Due ruote, il comparto chiede incentivi per la sostenibilità e la sicurezza Confindustria ANCMA formula al Mise otto proposte misure per la crescita. Tra le richieste dell'associazione incentivi per elettrico, sgravi per abbigliamento protettivo e taglio oneri assicurativi

Un dossier di diciotto pagine con le richieste del comparto delle due ruote, otto proposte concrete in favore dell'industria di riferimento e di motociclisti e ciclisti. Confindustria ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, ha messo nero su bianco le istanze del settore durante la riunione del tavolo sull'automotive convocata nel pomeriggio di oggi dal ministro Stefano Patuanelli al MiSE.

Tra i punti presentati dal commissario della compagine confindustriale Giannetto Marchettini il rinnovo degli incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici, sgravi fiscali per l'abbigliamento protettivo motociclistico e misure per ridurre costi e oneri assicurativi di motocicli e ciclomotori. Il documento redatto da ANCMA contiene inoltre richieste al Ministero per la reintroduzione di detrazioni fiscali sul prezzo d'acquisto delle biciclette, ma anche una stretta dei controlli sulle E-Bike illegali, oltre che sulle pratiche commerciali sleali sul web e la contraffazione.

A margine del tavolo il commissario Marchettini ha parlato di “occasione di confronto e ascolto significativa, che ci permette di illustrare con spirito costruttivo lo stato dell'arte del comparto”.

“Il mercato delle due ruote – ha concluso Marchettini – sta vivendo un momento molto interessante e le misure che abbiamo presentato vanno nella direzione di consolidare questo trend e valorizzare gli investimenti in ricerca e innovazione delle nostre imprese, anche per il contributo determinante che le due ruote danno alla nuova domanda di mobilità e al tema della sostenibilità ambientale”.