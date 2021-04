Due serie speciali per la Yaris cross

1' di lettura

Si chiamano Adventure e Premiere le serie speciali dedicate alla Toyota Yaris Cross, suv ibrido compatto realizzato sulla piattaforma Tnga-b condiviso con la nuova Yaris. L'Adventure si caratterizza per uno stile più vistoso rispetto alla versione Lounge presentata nel 2020. Le novità arrivano dal frontale che nel paraurti posteriore, con nuovi profili a contrasto. La Premiere monta invece rivestimenti dei sedili in pelle, cerchi in lega specifici da 18”, portellone posteriore motorizzato con kick sensor, head-up display e la finitura Brass Gold bicolore per la carrozzeria come standard. La serie limitata Premiere sarà disponibile per i primi 12 mesi di vendita e prenotabile in fase di pre-lancio. La Yaris Cross è spinta dal motore ibrido 1.5 da 116 cv, con cambio automatico e possibilità anche di trazione integrale Awd-i. (Si.Pi.)

