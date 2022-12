Due strade per il futuro: conosciamo e dobbiamo scegliere quella giusta

I flussi di investimento complessivi che saranno necessari entro il 2030 per i Paesi emergenti, esclusa la Cina, sono stimati a circa 1.400 miliardi di dollari per la transizione energetica e mille miliardi di dollari per l’adattamento/resilienza, le perdite e i danni e il capitale naturale. La maggior parte degli investimenti nei Paesi del mondo è finanziata dal risparmio interno, ma per molti di loro, in particolare quelli con vincoli fiscali e di debito, i finanziamenti esterni svolgeranno un ruolo importante. Abbiamo stimato che saranno necessari circa mille miliardi di dollari all’anno di finanziamenti esterni.

Sebbene la maggior parte di questi mille miliardi di dollari esterni possa provenire da fonti private, perseguendo le nuove opportunità di investimento, sarebbe necessario un forte aumento dei flussi pubblici e un cambiamento nelle politiche pubbliche per incentivare i giusti tipi di investimenti e creare strutture che diano fiducia in tali rendimenti. Le politiche necessarie per ottenere incentivi validi comprendono la determinazione del carbon pricing e l’abolizione dei sussidi ai combustibili fossili, che in molti posti sono ancora molto consistenti. Nuovi standard riguardo attività e prodotti saranno fondamentali per gli investimenti in questa nuova forma di crescita, in particolare in questo scenario di crescenti rendimenti di scala e incertezza.

Tutte queste politiche e azioni dovrebbero essere inserite nel contesto di una chiara strategia per i prossimi 20 o 30 anni. Sono questi i lassi di tempo in cui molti di questi investimenti daranno i loro frutti e gli investitori devono avere fiducia nelle politiche future. Questo senso di direzione strategica è anche il motivo per cui gli obiettivi netti zero sono così importanti. Ma la definizione di una strategia per 20 o 30 anni, pur essendo necessaria, non può distoglierci dall’urgenza di agire ora.

Affinché i flussi del settore privato, che saranno la maggior parte dei mille miliardi di dollari verso i Paesi emergenti entro il 2030, si verifichino, il rischio deve essere gestito e condiviso con le istituzioni pubbliche e questo significa, in larga misura, le banche multilaterali di sviluppo (MDB).

Per creare il mercato di cui abbiamo bisogno, i flussi di finanziamenti per il clima da parte delle MDB dovrebbero moltiplicarsi per 3 (da 60 a 180 miliardi di dollari all’anno) nei prossimi cinque anni, e questi flussi dovrebbero essere più fortemente orientati alla collaborazione con il settore privato. Un cambiamento così rapido comporterà alcune riforme, anche per quanto riguarda il capitale disponibile, le strutture di capitale e l’approccio al rischio.