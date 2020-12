Due strade per il Superbonus: isolamento termico o consolidamento sismico Ecco i requisiti che devono rispettare questi interventi per ottenere il 110%. Il nodo delle classi energetiche di Radiocor

Ecco i requisiti che devono rispettare questi interventi per ottenere il 110%. Il nodo delle classi energetiche

3' di lettura

Ci sono tre categorie di intervento che danno diritto al Superbonus al 110%. Si tratta dell’isolamento termico delle superfici, della sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e della messa in sicurezza sismica. Parliamo di lavori da effettuare su condomìni, edifici unifamiliari o unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, lavori che vengono definiti con la parola magica “trainanti”, per due motivi.

Innanzitutto se effettuati a determinate condizioni, consentono di detrarre al 110% in cinque anni le spese sostenute, oppure di avvalersi della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Loading...

In secondo luogo, l’esecuzione di un intervento trainante consente inoltre di estendere l’aliquota del 110% a ulteriori lavori, che però devono essere eseguiti contestualmente e per questo sono detti “trainati”. Quest’ultimi sono quelli previsti dall’articolo 14 del Dl 63/2013 e comprendono l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, se contestuale all’isolamento termico dell’involucro, alla sostituzione degli impianti di climatizzazione e l’installazione di impianti fotovoltaici (con eventuali sistemi di accumulo, anche successivi), se contestuale all’isolamento termico dell’involucro, alla sostituzione degli impianti di climatizzazione o ai lavori di messa in sicurezza sismica.

L’isolamento delle superfici: le regole d’ingaggio

Fatta questa premessa, è evidente come sia cruciale stabilire nel dettaglio il perimetro degli interventi trainanti. Partiamo dall’isolamento termico delle superfici.

L’isolamento termico - nei condomìni o nelle unifamiliari o plurifamiliari con entrata autonoma, comprese le villette a schiera - delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (il cosiddetto cappotto), deve avere un’incidenza almeno superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Va ricordato che con il Dl 104/2020 è stata chiarita la definizione di accesso autonomo dall’esterno: “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva”, in modo da includere tra i beneficiari anche i proprietari degli edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti, che hanno un accesso autonomo anche da aree comuni esterne.