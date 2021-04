Due tavole rotonde sul futuro dell’agricoltura

2' di lettura

L'Earth Day cade il 22 aprile e celebra la protezione del Pianeta, portando ogni anno un miliardo di persone a manifestare, a partecipare, a porre l’attenzione sulle grandi emergenze ecologiche.

Anche Il Sole 24 Ore lo fa con un dossier ricco di contenuti per indagare lo stato di salute della terra. E per porre l'attenzione su come la tecnologia ma anche la finanza possano contribuire a migliorarne le condizioni di salute.

Il dossier è aperto da una fotografia di come sta il pianeta curata da Jacopo Giliberto mentre di ecosistemi e rischio spillover si occupa Agnese Codignola. Il vertical farming è indagato da Alessia Maccaferri e sarà anche il tema di una tavola rotonda in diretta video giovedì 22 alle ore 12. Una seconda tavola rotonda in diretta video sarà invece dedicata al tema «Non solo bio: tutte le facce dell'agricoltura sostenibile» (ore 10)

L'accaparramento delle terre da parte della Cina e degli Emirati Arabi e la deforestazione dell'Amazzonia sono il cuore dei servizi di Roberto Bongiorni e Roberto Da Rin.

Un focus sul impact investing è curato da Vitaliano D'Angerio. Infine Infodata fornirà in cinque grafici l'indice di rischio climatico e la nuova ecologia aggiornati al 2021.