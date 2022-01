Due vittime sul lavoro nel Torinese e Pomezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

A meno di 24 ore dalla scomparsa del 18enne Lorenzo Parelli, morto n provincia di Udine all’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro, si registrano nella giornata di sabato altre due vittime.

La prima a Busano, in provincia di Torino, dove un operaio di 58 anni è deceduto questa mattina in un incidente avvenuto in un capannone della Silca, azienda che opera da anni nel settore dello stampaggio a caldo. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo - residente a Rivarolo Canavese - è caduto dentro la sabbiatrice: a trovarlo, agonizzante, i colleghi.

La seconda vittima si è registrata a Pomezia, Roma, dove un operaio di 65 anni è morto sul colpo dopo essere precipitato dal tetto di un capannone.

Lorenzo Parrelli: ipotesi omicidio colposo

Intanto, non si placa il clamore per la morte del giovane Lorenzo, schiacciato da una barra metallica nell’ultimo giorno di stage presso la Burimec di Lauzacco di Pavia di Udine. La Procura di Udine ha infatti aperto un procedimento per l’ipotesi di omicidio colposo a carico del legale rappresentante dell’azienda. Si tratta, spiega la Procura, di un atto necessario per «svolgere attività di accertamento irripetibile nelle forme garantite di legge, al fine di addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica dell’infortunio».



Al momento, sono in corso approfondimenti per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità anche a carico di altre figure aziendali. Nei prossimi giorni con ogni probabilità verrà disposta l’autopsia sul corpo del giovane.