Duecento grandi imprese in rete per non lasciare indietro nessuno

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Nell’era della transizione digitale c’è sicuramente da colmare il gap delle competenze per non lasciare indietro nessuno. Si tratta però di un percorso da fare senza tralasciare tutto ciò che serve per una maggiore partecipazione di tutti, dalle donne ai disabili agli stranieri. A riportare l’attenzione sull’inclusione a 360° sono state le 200 grandi imprese (da Accenture a Zurich passando per Poste, Enel, Intesa) che hanno dato vita alla 4 Weeks 4 Inclusion, che si chiuderà la prossima settimana. «Solo un anno fa eravamo 25 aziende a iniziare questo percorso e ora siamo più di 200 a condividere un calendario di circa 200 eventi», racconta Luciano Sale, direttore human resources, organization & real estate di Tim, l’azienda capofila dell’iniziativa a cui hanno partecipato oltre 350mila persone. «A parte i numeri - ragiona Sale - credo che il risultato principale sia proprio lo spirito che anima 4 Weeks 4 Inclusion: fare rete tra aziende per promuovere i valori dell’inclusione, terreno su cui non si può, anzi non si deve essere competitivi ma solo alleati».

Percorsi su misura

Quando si parla di inclusione non esiste «una ricetta unica. Ogni azienda deve scegliere il suo percorso e ritagliarlo a misura sulla propria cultura organizzativa - interpreta Sale -. Tim ha intrapreso da zero nel 2009 il suo percorso verso la piena inclusione ed oggi è riconosciuta a livello internazionale come una delle migliori pratiche». Due i pilastri che guidano i programmi e cioè l’ascolto e la valorizzazione dell’unicità delle persone.Da una ricerca realizzata dall’Ipsos ad hoc per 4 Weeks 4 Inclusion sulle opinioni e gli atteggiamenti degli italiani sull’inclusione, su un campione di oltre 23mila persone, emerge che l’aspetto che preoccupa maggiormente è la disuguaglianza economica e la disparità di ricchezza, indicata da oltre la metà delle persone in Italia (56%) e nel mondo (60%). Nelle imprese la diffusione di programmi di corporate social responsability ha una diffusione che mostra molti spazi di crescita, dal momento che l’impegno su questo tema riguarda solo un’impresa su tre. La priorità su cui la Csr si sviluppa nella maggioranza delle imprese, però, è la sostenibilità ambientale (82%), seguita da welfare e wellbeing (63%), attenzione ai disabili (39%), parità di genere (37%), multiculturalità (29%) e tematiche LGBTQ (18%). «Questo tipo di approccio aziendale richiede un cambiamento culturale profondo del management. Infatti, applicare logiche di “Sostenibilità”, vuol dire avere l’ambizione di ridisegnare le attività aziendali affinché lascino un’impronta positiva sulla società e sull’ambiente», interpreta Sale.

Loading...

Nelle relazioni industriali inclusione è partecipazione

Gli eventi della 4 Weeks 4 Inclusion hanno visto la partecipazione di numerosi ospiti appartenenti a diversi ecosistemi, dal Presidente della Camera Roberto Fico, ai Ministri Bonetti, Stefani, Bianchi, Dadone, alla senatrice a vita Liliana Segre che «ha accettato di donare la sua voce per raccontare il video introduttivo della manifestazione», spiega il direttore human resources, organization & real estate di Tim, Luciano Sale. Di tutti gli eventi il manager cita “Uguali perché diversi”, a cui hanno partecipato i segretari generali delle tre principali organizzazioni sindacali Maurizio Landini della Cgil, Luigi Sbarra della Cisl e Pierpaolo Bombardieri della Uil. «L’evento - spiega Sale - è stato organizzato insieme ai nostri referenti delle segreterie nazionali per il comparto delle telecomunicazioni, con cui abbiamo avviato negli ultimi anni diversi tavoli di confronto e collaborazione utili al miglioramento della motivazione e del benessere delle persone di Tim, e credo che questo sia un aspetto fondamentale per poter fare inclusione realmente».

Le sostenibilità a confronto

L’attenzione verso l’ambiente ha una sua precisa spiegazione secondo il manager: «Il tema ambientale è al centro delle attenzioni governative e mediatiche di tutto il mondo. È anche forse più “semplice” da affrontare e da comunicare: infatti può essere analizzato con metodo scientifico e gestito con iniziative che producono effetti misurabili. La sostenibilità sociale è invece una sfera più sfaccettata e complessa perché il benessere delle persone dipende da molteplici fattori: ci sono aspetti razionali e oggettivi come l’equa retribuzione, aspetti emotivi come la motivazione, il sentirsi inclusi, e aspetti etici come la non discriminazione, le pari opportunità. Ogni azienda deve fare un’analisi della sua specifica realtà e individuare gli interventi necessari al benessere e alla valorizzazione dei suoi dipendenti in un’ottica di lungo periodo». Nel caso specifico di Tim, nel piano industriale sono stati inseriti obiettivi pluriennali di incremento della motivazione, formazione e soddisfazione dei dipendenti.

Il caregiving è rosa

Sulle tematiche di genere, la stessa ricerca Ipsos evidenzia che nella distribuzione dei compiti di caregiving in famiglia la distanza tra lavoratrici e lavoratori è abissale: i compiti di cura sono ancora affare di donne principalmente per il 54% delle lavoratrici e per il 65% delle donne non occupate. Se andiamo a vedere le risposte degli uomini queste percentuali diventano rispettivamente il 17% e il 29%. Sulle questioni di genere sono stati fatti alcuni passi avanti, ma dalla ricerca Ipsos emerge che la pandemia ha aumentato anche la vulnerabilità economica delle donne, al punto che il 54% dice che il Covid ha ulteriormente peggiorato le loro condizioni.