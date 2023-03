Duecento start up da accelerare all’anno per la rete nazionale di Cdp

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 18 i programmi operativi di accelerazione verticale su tutto il territorio, con l'obiettivo di arrivare a venti entro fine anni; oltre 3mila candidature ricevute e 200 start up italiane o internazionali che intendano aprire una sede in Italia ammesse nei primi due anni e mezzo di attività, con l’obiettivo di arrivare a 200 da accelerare ogni anni, da scegliere insieme a 180 soggetti fra co-investitori, partner e operatori nazionali e internazionali; un programma che ad oggi ha raccolto risorse per un valore complessivo di oltre 135 milioni di euro, di cui 85 milioni diretti e 50 attraverso co-investimenti e partnership.

Sono questi i numeri della Rete Nazionale Acceleratori Cdp, il network realizzato su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr mirata a promuovere e sostenere la crescita di un nuovo vivaio di start up innovative e tecnologiche specializzate nei mercati a maggiore potenziale di sviluppo: «Un’infrastruttura a livello nazionale che mette a sistema l’innovazione puntando a diventare fabbrica di talenti per l’Italia», come sottolinea il presidente di Cdp Venture Capital Francesca Bria, in occasione dell’evento “One. Inspiring connections” a Milano.

Tre sono le direttrici dell’iniziativa di accelerazione su base territoriale, concentrate «laddove c’è forza sufficiente per fare crescere le start up»: il tech transfer per connettere la ricerca e il mercato, gli investimenti indiretti, con una leva finanziaria che può arrivare a moltiplicare per tre i fondi diretti, e gli investimenti diretti,

Il ventura capital in Italia è senz’altro partito tardi, ma «un recupero è possibile, come dimostrano i quasi due miliardi di investimenti del Vc nel 2022, con il 50% arrivato da operatori stranieri», indica Bria.

Le premesse ci sono: «L’Italia ha dalla sua un patrimonio di grandi università e una qualità della vita senza confronti», enfatizza una vecchia volpe del Vc come Dog Leone, managing director di Sequoia Capital elencando i fattori che possono far ruotare i fondi verso l’ecosistema dell’innovazione: «Investimenti nella formazione Stem, una liberalizzazione generale dell’ambiente, una maggior flessibilità del mercato del lavoro, investimenti in R&D da parte dei grandi gruppi e, alla fine, anche un po’ di supporto del Governo».