La capienza nel Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi sarà di circa duemila persone. La famiglia dell’ex premier sarà seduta alla destra della navata centrale mentre le autorità saranno a sinistra. Per ragioni di sicurezza non sono ancora stati diffusi i nomi dei capi di Stato stranieri che parteciperanno.



