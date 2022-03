Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i progetti più ambiziosi dell'anno, questa prima parte dell’adattamento cinematografico del romanzo omonimo (1965) scritto da Frank Herbert (già portato in scena da David Lynch nel 1984) è un film che conferma ambizione e talento del canadese Denis Villeneuve, regista di un altro progetto fantascientifico di grande fascino e complessità come «Blade Runner 2049».

Cast stratosferico per un film che potrebbe essere tra i grandi vincitori della serata degli Oscar: non può farcela per il miglior film, ma ha ben dieci nomination e potrebbe portarsi a casa numerosi premi tecnici. Se l'Oscar agli effetti speciali sembra già suo, ne potrebbe vincere diversi altri, tra cui quelli prestigiosissimi per il miglior montaggio, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora.