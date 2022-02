Duplicato il budget di Europa Creativa, chi ne beneficerà?

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La Commissione Europea ha adottato il nuovo programma di lavoro di Europa Creativa, che per l'annualità 2022 avrà a disposizione una dotazione finanziaria pari a 385,6 milioni di euro, 100 milioni in più rispetto al 2021. Il provvedimento fa capo a un aumento complessivo del budget del programma quadro dedicato ai settori culturali e creativi che per il periodo 2021-2027 potrà contare su 2,4 miliardi di euro, una dotazione quasi raddoppiata rispetto al settennio 2014-2020. La decisione fa parte, a sua volta, di un più ampio pacchetto di compromessi negoziali del valore di 15 miliardi di euro, che sul quadro finanziario pluriennale, vanno a sostenere quei programmi finalizzati a migliorare le condizioni e le opportunità delle future generazione europee come Horizon Europe, InvestEu, Erasmus+, Eu4Health e il Citizen, Equality Rights and Values Programme.



Il programma di lavoro 2022

Con un occhio rivolto alle priorità politiche del quinquennio 2019-2024 quali inclusione, digitalizzazione e transazione ecologica, il nuovo programma di Europa Creativa enfatizza la volontà di investire sull'innovazione e la transnazionalità delle produzioni culturali europee con l'obiettivo di favorire la competitività del settore e l’inclusione dei suoi operatori nelle dinamiche socio-economiche internazionali. Nel 2022 le aree d'intervento si concentreranno sui seguenti obiettivi:

È la sezione dedicata alla cultura continuerà a essere ancorata allo sviluppo di politiche europee per la competitività e la difesa del settore in linea con gli obiettivi della Nuova Agenda Europea per la Cultura 2018 e il piano di lavoro del Consiglio per la cultura 2019-2022. Con un budget complessivo di 68 milioni di euro, in questa sezione è stata lanciata la call European Cooperation Project per il finanziamento di iniziative di piccola, media e grande dimensione volte a promuovere la produzione transazionale, la circolazione e l'innovazione nel settore. La scadenza del bando è fissata per il 31 marzo. Nella seconda metà del 2022 saranno pubblicati, invece, tre nuovi bandi: Music Moves Europe a sostegno del settore delle musicale; Perform Europe a sostegno delle arti dello spettacolo e l’iniziativa European Heritage Label per il supporto ad iniziative del patrimonio culturale.

Media Strand

Con l'obiettivo di sostenere la ripresa dell’industria audiovisiva, le azioni della sezione MEDIA riflettono l’approccio strutturato della Commissione ad affrontare le sfide contemporanee dall'evoluzione dei mercati audiovisivi alla transizione verde, dalla tutela della diversità all'inclusione. Nell'ambito della sezione MEDIA, che per il 2022 ha a disposizione una dotazione di 226 milioni di euro, sono stati lanciati i seguenti bandi: Innovative tools and business models con scadenza il 7 aprile e volto a incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di strumenti e modelli di business innovativi per migliorare la disponibilità delle opere europee; Films on the Move con una prima scadenza il 15 marzo e seconda il 5 luglio per sostenere la distribuzione di film europei non nazionali; MEDIA 360° con scadenza il 12 aprile per aggregare le imprese della filiera e promuoverne la cooperazione sui temi della neutralità climatica; Networks of European Festivals con scadenza il 7 aprile per la costituzioni di reti di festival audiovisivi europei al fine di aumentare l'interesse dell'audience; Video games and immersive content development, con scadenza il 12 aprile, volto a supportare la capacità produttiva degli sviluppatori europei; Fostering European Media Talents and Skills con scadenza il 10 maggio e dedicato a rafforzare la capacità dei professionisti dell’audiovisivo ad adattarsi ai nuovi processi creativi e ai nuovi modelli di business al fine di massimizzare e sfruttare appieno le opportunità dell’innovazione digitale lungo la catena del valore.

Per il 2022, la sezione cross-settoriale continuerà a supportare la collaborazione tra i diversi settori culturali e creativi con l'obiettivo di individuare soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso, ad esempio, l'aumento dei finanziamenti ai Creative Innovation Lab. Nell'ambito della sezione cross-settoriale è stato lanciato il bando NEWS-Media Literacy per partnership giornalistiche volte a promuovere l'alfabetizzazione, il pluralismo, la libertà di stampa e il giornalismo di qualità. La scadenza della call è fissata per il 6 aprile.