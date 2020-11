Duplice risarcimento per il coniuge caduto in depressione a causa del tradimento

La sentenza della Suprema Corte, richiamando due precedenti sentenze di legittimità n. 6598 del 2019 e n. 18853 del 2011, ribadiva i seguenti principi: la violazione del dovere di fedeltà può essere sanzionata non solo con la richiesta di addebito della separazione ma anche con la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali in base all’articolo 2059 del Codice civile. Le due domande sono autonome e, pertanto, la domanda di risarcimento del danno non è preclusa dalla mancata pronuncia di addebito in sede di separazione.

L'afflizione del coniuge tradito che richiede il ristoro dei danni deve superare la soglia di tollerabilità e deve tradursi, per le modalità in cui si è svolta e per la gravità dello sconvolgimento del richiedente, nella violazione di diritti costituzionalmente protetti quali la salute, l'onere e la dignità. La sussistenza di questa ulteriore condizione, richiesta nella domanda di risarcimento del danno, costituisce oggetto di accertamento e valutazione di fatto riservate esclusivamente ai giudici di merito e sindacabili in sede di legittimità limitatamente all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.