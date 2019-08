Durante la crisi il “balzo” di Conte sui social Conte in crescita su Fb, con 1 milione di fan affianca Meloni e Berlusconi. Battuta di arresto per Salvini di An.Ga.

Se la battaglia politica si consuma anche sui social, la crescita esponenziale di Salvini ha conosciuto qualche scricchiolio in questi ultimi giorni di crisi di governo annunciata. Con un calo di consensi (soprattutto su FB dove Matteo Salvini si è sempre mosso particolarmente a suo agio) coinciso con la decisione di staccare la spina al governo. Tra l'8 al 13 agosto, come spiega il Corriere della Sera citando i dati della piattaforma Socialblade, il ministro ha perso 16mila follower, mentre il premier dimissionario Conte ne guadagnava oltre 26mila sfondando quota 1 milione di “seguaci”.

Un altro dato è la rappresentazione plastica di questo trend. Il 15 agosto, la lettera del premier a Salvini sul caso Open Arms in cui Conte ha stigmatizzato tra l’altro la mancanza di “leale collaborazione” e gli strappi istituzionali” del vicepremier, ha avuto oltre 330mila interazioni positive su FB. Mentre la risposta del ministro ne ha avute solo 120mila: un terzo.

Se si esce però dai singoli episodi e si guarda a un trend più generale, allora la macchina di propaganda politica messa in piedi da Salvini (la cosiddetta “Bestia”) non ha rivali. I fan su Facebook sono cresciuti in media di oltre un milione all’anno. A marzo 2018 Salvini aveva su Facebook 2,2 milioni di “mi piace”, a una incollatura da Beppe Grillo, secondo politico più seguito con due milioni. Un anno dopo Salvini era a quota 3,5 milioni. Oggi, malgrado la flessione segnalata, siamo a 3,7 milioni. A distanza, a quota 2,2 milioni il leader M5s Luigi Di Maio, che pure vanta una crescita (con 10mila “seguaci” in più solo tra l'8 e il 13 agosto). Beppe Grillo è rimasto fermo a 2 milioni. Fermo anche Alessandro Di Battista a 1,5 milioni.

