Durante le feste, meglio un brindisi in tutti (e con tutti) i sensi

Le due anime dello Champagne – nel mondo, viene percepito come vino per le celebrazioni, che evoca gioia e lusso, mentre in Francia, che consuma da sola quasi metà della produzione, è una coccola più frequente, da permettersi anche in occasioni meno scintillanti – si riflette anche sulle etichette. Alcune sobrie, pensate con grande understatement. Altre brillanti di oro e di fregi, una festa per gli occhi. Tra queste ultime, impossibile non desiderare per la tavola del Natale Rare Champagne 2008 , l'esclusiva cuvée (solo 12 prodotte in 40 anni) composta da 70 per cento Chardonnay e 30 per cento Pinot Nero, affinato per 13 anni. Precedentemente cuvée préstige della maison Piper-Heidsieck, è un marchio indipendente dal 2018. La sua prima preziosa bottiglia, realizzata in oro, diamanti e lapislazzuli, fu creata nel 1885 da Peter Carl Fabergé, gioielliere dello Zar Alessandro III. Quasi cent'anni dopo, nel 1976, Van Cleef & Arpels ne realizzò una seconda, straordinaria, per il primo millesimato di Rare. Oggi è ancora un gioiello di bellezza e ricami dorati che custodisce un colore intenso di diamante giallo, una freschezza di fiori di primavera su un tessuto iodato e fumé e un'incredibile longevità.

Il grande classico in una veste nuova: Trentodoc Ferrari Brut , Chardonnay in purezza raccolto ai piedi dei monti trentini, è ormai un'icona dei brindisi italiani, ma anche all'estero se la cava bene. La casa ha recentemente vinto, per la quarta volta, il titolo di Produttore dell'anno a The Champagne & Sparkling Wine World Championships, i campionati del mondo delle bollicine e, con 12 medaglie d'oro, ha portato l'Italia a sorpassare la Francia e la Trentodoc a essere la regione vinicola più premiata. Ora appaga anche gli occhi: la confezione natalizia Inverno richiama l'ovattato candore dei monti e i loro abitanti: l'aquila, la volpe, il cervo e l'orso, in mezzo ai fiocchi di neve. Vendemmia manuale, 24 mesi sui lieviti, nota rotonda di mela golden e fiori di campo per un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale.

TATTO

Che cosa ha a che fare il tatto con la degustazione? Moltissimo: le papille gustative e i recettori che abbiamo nella bocca percepiscono anche sensazioni tattili e la pungenza, l'effetto delle bollicine (si dice fino a un milione in un calice!), è la più importante per gli spumanti. Per questo, qualche anno fa, il Comité Champagne ha organizzato a Milano una serie di degustazioni in cui alle cuvée venivano accostate stoffe da tastare e abbinare, in un incrocio di sensazioni.

Si chiama second skin la nuovissima confezione regalo che avvolge le cuvée Blanc de Blancs e Rosé Ruinart , da regalare o mettere in tavola per le feste. Un packaging ecosostenibile, alternativo alle classiche confezioni, nove volte più leggero e creato al 99 per cento in carta riciclabile e sagomata per seguire le curve della bottiglia, con un impatto di carbonio ridotto del 60 per cento. Protegge lo Champagne dalla luce, resiste all'umidità e resta intatta nel secchiello del ghiaccio fino a tre ore (dubitiamo che la bottiglia durerà tanto!). Sfioratela con i polpastrelli: colore e texture sono un omaggio alle Crayères, le storiche cantine di gesso della maison a Reims.