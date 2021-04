Duri sui social, allineati in Parlamento: il doppio passo dei partiti su riaperture e vaccini

La ristorazione, non tanto per numero di menzioni (4.900) quanto per il prolifico dibattito che ha generato con oltre 326.400 interazioni tra condivisioni, like, commenti e visualizzazioni, è il secondo tema più dibattuto. Sul fronte parlamentare i protagonisti per atti presentati sono il Movimento 5 stelle e Fratelli d'Italia. La Lega – che in più occasioni si è fatta portatrice degli interessi di questo settore – registra sul tema un piccolo 5% di atti presentati, terzultima prima di LeU e di Italia Viva. Poi c'è il tema cultura, che menzionato 2.300 volte musei, teatri, cinema e spettacoli, generando complessivamente 143 mila interazioni. In Parlamento è ancora una volta il Movimento 5 Stelle a registrare più atti in assoluto sulla richiesta di riapertura del comparto (35%), seguito da Fratelli d'Italia (30%), Pd (15%) e FI e Gruppo Misto (10%). Infine lo sport, con un volume di engagement pari a 130.700 interazioni. Assente la Lega, il Pd, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva nell'attività parlamentare, è Fratelli d'Italia, con il 67% di atti presentati, a governare l'attenzione su questo tema, in coerenza con quanto comunicato anche attraverso i social.

Il dopo Draghi

L'analisi di FB Bubbles si chiude con delle conclusioni. La prima è che il vero banco di prova del Premier Draghi è la campagna vaccinale, necessaria e urgente, per consentire al Paese di ritornare in attività e per sedare una insofferenza sociale che comincia ad essere rilevante. La seconda è che gli attori della maggioranza, seppur diversi ma accomunati dal sostegno all'attuale Governo, vivono questa esperienza con modalità ed obiettivi profondamente diversi. C'è chi, come la Lega, guarda probabilmente già al dopo Governo Draghi, provando a coniugare responsabilità, ma anche consenso, necessario per quando si tornerà alle urne. Altri come il Pd per alcuni aspetti e il Movimento 5 Stelle per altri, faticano ad uscire dalle problematiche interne al partito, concentrandosi su una lealtà al Premier quasi totalizzante e speranzosamente risolutiva, puntando in un secondo e più lontano momento al consenso. La terza riguarda Fratelli d'Italia, tenuti sotto osservazione da molti per capire se la scelta di rimanere fuori dal Governo pagherà o meno. Tutto dipenderà dai risultati che riuscirà a raggiungere l'attuale Governo.