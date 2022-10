Dutch Design Week 22, un approccio circolare ispirato dai materiali del futuro

La sedia Rex rivisitata dallo Studio InekeHans in versione “circolare”: a chi la riporta in negozio viene restituito un deposito incluso nel prezzo d’acquisto (foto Annegien Van Doorn)

Gli ambassador italiani

Molto forte la presenza italiana. A partire dallo studio Formafantasma, fondato nel 2009 da Andrea Trimarchi e Simone Farresin, che ha avuto l’onore di essere nominato “ambassador” della rassegna assieme alla solar designer olandese Marjan van Aubel.

“Swell4D” di Ayelet Kimchi, che combina l’antica arte della soffiatura del vetro con le potenzialità della stampa 3D

Isola, sette mostre in quattro location

Da record anche Isola, presente in quattro location con sette mostre: alla sua quarta partecipazione in Olanda, la piattaforma nata a Milano ha portato a Eindhoven oltre cento designer internazionali uniti dal tema “Together as One”.

Tra loro da tenere d’occhio Ayelet Kimchi per il progetto “Swell4D”, che combina l’antica arte della soffiatura del vetro con le nuove potenzialità della stampa 3D.

Diversity of Imagination”, colorata collezione di accessori d'interni ispirata alla fantasia dei bambini

Ma anche Hideyuki Yamazawa per “Diversity of Imagination”, colorata collezione di accessori d’interni ispirata alla fantasia dei bambini.

Nella mostra “No Space for Waste”, dedicata ai pezzi di design funzionale nati da materiali di scarto, spiccano invece i prototipi di mattoni di Zuzanna Skurka e l’upcycling del calcestruzzo immaginato da Macarena Torres Puga.