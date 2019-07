Dws compra il Barberino Designer Outlet da Nuveen Re di Radiocor Plus

Il Barberino Designer Outlet, in Toscana, cambia proprietario. Dws, che ha acquisito la struttura per conto di uno dei suoi fondi real estate, lo ha infatti comprato dallo European Outlet Mall Fund (Eomf), fondo istituzionale gestito da Nuveen Real Estate, società attiva nella gestione di investimenti immobiliari a livello globale.

L’Eomf ha un valore di 3,3 miliardi di euro e attualmente detiene un portafoglio di dieci outlet mall in Italia, Paesi Bassi, Austria, Belgio e Regno Unito.



L’outlet, che copre una superficie di circa 27mila metri quadrati per più di 120 unità commerciali e oltre 2,7 milioni di visitatori all’anno, è quasi interamente occupato ed è ancorato a tenant come Polo Ralph Lauren, Michael Kors, Nike e Adidas.

La gestione del Barberino Designer Outlet continuerà a essere affidata a McArthurGlen, uno dei principali proprietari, sviluppatori e gestori di designer outlet in Europa. Nuveen Real Estate è stata assistita da Allen & Overy e Cushman & Wakefield.

«Il fondo Eomf ha detenuto la partecipazione nel Barberino Designer Outlet per 10 anni, durante i quali la destinazione retail ha visto crescere numero di visitatori e redditività», ha detto Sebastien Gorrec, european fund management director di Nuveen Real Estate, sottolineando che la società continuerà «a investire nella crescita del portafoglio di outlet, che comprende alcuni degli outlet mall più noti in Europa, e a cercare opportunità di investimento per l'Eomf, prestandoparticolare attenzione alle partnership con i brand più autorevoli in questo segmento a livello europeo».