Dynamo fa scuola (e impresa) per la cura e l’inclusione

Corsi di formazione per i Neet

Esemplare il caso Neet (Not in Education, Employment or Training), un progetto a più impatti dove le compagnie assicurative del gruppo Intesa Sanpaolo supportate da Dynamo Academy hanno erogato gratuitamente corsi di formazione rivolti alla categoria sociale a rischio dei giovani aventi né occupazione né formazione in corso, con l'obiettivo di trasformarli in persone con professionalità nell'ambito della cura. Secondo Porcari: «Questo è un progetto ideale, esemplifica il lavoro di sistema di Academy e dimostra l'impatto concreto che un'impresa sociale offre». La chiave del progetto? «Vivere sul filo dell'obiettivo - afferma la ceo - e uno staff qualificato derivante dal mondo delle imprese, appassionato, che sperimenti quotidianamente la priorità del prendersi cura».

Il metodo della Terapia Ricreativa

L'idea vincente è che un percorso formativo che si basa sull'esperienza concreta fissa nella memoria un vero apprendimento. Se poi il tutto passa attraverso il divertimento anche meglio. È un metodo ispirato alla “Terapia Ricreativa”, che facendo leva sulle potenzialità dei punti di forza piuttosto che sui limiti, è il cuore di tutto il progetto Dynamo. In poche parole? Partecipazione, divertimento, sfida, riscoperta e potenzialità. La “Terapia Ricreativa” fa bene, non solo al Camp e non solo ai ragazzi: Dynamo Academy la fa uscire dagli ambienti di cura del Camp e la rende contenuto: la Terapia entra nelle mura aziendali per costruire un ambiente di lavoro solidale al cui interno possano sentirsi protagonisti tutti.Il metodo quindi come ingrediente del successo? Sì, sommato a tempo, curiosità e costanza. Questi i requisiti minimi per creare un modello di formazione che risponda effettivamente a una domanda di mercato. In un momento nel quale il contesto è dominato dall'incertezza dove tra le skill principali dei leader regna l'intelligenza emotiva. Il rischio di impresa rimane una costante, le competenze manageriali sono imprescindibili. Dedizione e passione altrettanto. D'altronde, come si trova scritto sui muri di Dynamo Camp: «who cares wins».

*Alessandra Casella partecipa a “Terzo Fattore”, una partnership tra Il Sole 24 Ore e l'Università Cattolica con il sostegno di TechSoup. L'iniziativa vuole promuovere la conoscenza del terzo settore. Gli studenti effettuano stage in organizzazioni non profit e raccontano gli aspetti più significativi delle loro esperienze.