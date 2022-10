Dyson investe oltre mezzo miliardo di euro nel settore beauty

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dyson investirà oltre mezzo miliardo di euro per espandere e accelerare le sue attività di ricerca e sviluppo tecnologico nell'ambito del suo portfolio beauty, annunciando un piano per lanciare 20 nuovi prodotti nell'arco dei prossimi quattro anni.



Sei anni fa ha rivoluzionato l'ambito hair care con il lancio dell'asciugacapelli Supersonic, un dispositivo che sfrutta un flusso d'aria veloce ma concentrato e un controllo termico intelligente per asciugare i capelli velocemente mantenendoli al contempo forti e in salute. Da allora l’azienda ha sviluppato una gamma di strumenti di styling progettati per fornire acconciature migliori per qualsiasi tipologia di capello, limitando l’esposizione a danni da calore estremo. Le prestazioni degli strumenti di styling derivano da un decennio di ricerche: dalla struttura dei capelli alla dinamica del flusso d'aria, per comprendere gli effetti dei danni termici, meccanici e chimici.

Nei quattro campus di tecnologia 6.000 ingegneri e scienziati hanno accesso a centinaia di laboratori. Questi spazi permettono test rigorosi di nuove idee e tecnologie 24 ore al giorno. Per capire veramente come si comportano tutte le tipologie di capello e continuare a identificare modi migliori e più sani di acconciarli, il team sviluppa impianti di prova e utilizza attrezzature all’avanguardia. Macchinari come microscopi elettronici a scansione, telecamere termiche e macchine del fumo laser a flusso d’aria aiutano gli ingegneri a comprendere meglio l’impatto dei danni ai capelli, le tipologie di capello presenti a livello globale e gli effetti del flusso d’aria ad alta velocità. Sviluppare tecnologia per tutte le tipologie di capello è un focus cruciale per i team di R&D.

Questo investimento creerà nuovi spazi per i laboratori per rafforzare le conoscenze sia sulle diverse tipologie di capello sia sui possibili danni arrecati, supportando, al tempo stesso, la continua diversificazione della tecnologia beauty.