È ancora effetto Santa Giulia su Risanamento, vola a Piazza Affari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Non si ferma il rally di Risanamento a Piazza Affari: dopo la fiammata di venerdì scorso il titolo è di nuovo il migliore del listino. A scatenare la corsa dell'azione, che in una seduta e mezza ha fatto +23%, è stata l'ufficializzazione dell'accordo da parte di Milano Santa Giulia Spa (controllata di Risanamento) con il Comune di Milano ed Esselunga sulla convenzione urbanistica per la variante al Piano integrato di intervento di Milano Santa Giulia per l’avvio dei lavori che porteranno al completamento del quartiere. Con la firma scatta infatti la fase attuativa del progetto di variante, partendo con la progettazione esecutiva e la costruzione delle opere urbanistiche e infrastrutturali previste dal progetto di sviluppo dell’area, soprattutto le opere legate all’evento delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

In particolare, ha sottolineato il Comune, il documento è propedeutico all’avvio dei lavori che, per quanto riguarda l’arena olimpica, inizieranno entro la fine dell’anno e per le altre fasi del cantiere prenderanno il via una volta completata la prima fase delle bonifiche, prevista nel secondo semestre 2023. La firma è dunque da intendersi come «l’atto conclusivo che ci permette di portare a compimento con successo il lungo iter autorizzativo che ha portato alla rivisitazione del progetto del 2005, rendendolo più aderente alle mutate condizioni del mercato e permettendo il completamento di un’iniziativa di significativa rilevanza per la città di Milano» ha aggiunto Davide Albertini Petroni, amministratore delegato di Milano Santa Giulia, sottolineando che «ora si può iniziare ufficialmente la realizzazione dei lavori di costruzione».