È ancora scontro sui test sierologici: per il Tar violata la concorrenza e le regole sui contratti pubblici L’affidamento diretto alla Diasorin, contestato dalla TechnoGenetics, non viene sospeso per mancanza di «urgenza», ma si rimanda la decisione al 13 maggio di Sara Monaci

(Imagoeconomica)

Prosegue la battaglia sui test sierologici in Lombardia. Il giudice del Tar della Lombardia non riconosce i motivi di «urgenza e gravità» per sospendere l’accordo esclusivo che il sistema sanitario regionale ha stabilito con l’azienda Diasorin, scelta per la sperimentazione del test rapido per la rilevazione del coronavirus dal Policlinico di Pavia. Ma evidenzia che sono state violate le regole europee della concorrenza e dei contratti pubblici, e che pertanto sarà necessario arrivare ad una decisione collegiale (sempre per la sospensiva), fissando la data del dibattito per il 13 maggio.

A avviare il percorso di contestazione è stata l’azienda TechnoGenetics, seguita dagli avvocati Francesco Abiosi e Ludovico Bruno, che hanno prima fatto esposti in Procura, alla Consob, all’Autorità garante della concorrenza, scrivendo anche al Policlinico di Pavia e alla Regione Lombardia, poi hanno avviato il ricorso al Tar.

A spingere l’azienda di Lodi contro la Diasorin è stata la convinzione che la scelta fatta in via esclusiva dal San Matteo di Pavia di sperimentare i test sierologici solo con la Diasorin - e quindi della Regione Lombardia di avviare solo con questa azienda il monitoraggio sulla popolazione a partire dal 23 aprile (decisione presa prima ancora che i test fossero pronti e certificati) - abbia violato la concorrenza e dato un ingiusto vantaggio alla Diasorin, che può così beneficiare di una sperimentazione a spese pubbliche incassando per sé le royalties del prodotto.

Ecco cosa dice il Tar. Respinge l’istanza di sospensione per la ritenuta insussistenza del «requisito dell’estrema gravità e urgenza», ma nel merito riconosce che:

1) «l’accordo quadro stipulato tra la Fondazione e Diasorin non sembra esaurirsi in un puro accordo di collaborazione scientifica, ma presentare contenuti sinallagmatici con precisi vantaggi economici e conseguente valore di mercato sottratto al confronto concorrenziale»;



2) «l’accordo medesimo non sembra finalizzato alla valutazione clinica di un dispositivo diagnostico già pronto, ma all’elaborazione di nuovi test molecolari e sierologici per la diagnosi di infezione da Sars–Cov-2, sulla base di un prototipo Diasorin di imprecisata consistenza, da sottoporre a sviluppo e che dovrà essere implementato in esecuzione dell’accordo».