È ancora la Svizzera la mecca mondiale dei paperoni Il Paese guida la classifica mondiale secondo il report di Credit Suisse in base alla ricchezza per adulto, seguono gli Stati Uniti; in Italia sono 1.496 i milionari di Lucilla Incorvati

Ventidue milioni di paperoni hanno il 50% della ricchezza finanziaria mondiale

3' di lettura

Sfiora i 360,6 trilioni di dollari la ricchezza complessiva nel mondo secondo la 10° edizione del Credit Suisse report. L’analisi stima la ricchezza in base al patrimonio finanziario e immobiliare degli individui. Il picco registrato nel 2017 (351,5 trilioni di dollari ) aveva evocato l '”età d'oro” dei primi anni del secolo quando la ricchezza cresceva ad una media annua del 10%. Ma è stato un falso allarme: nel 2018 c’è stata una discesa a 345,4 trilioni di dollari.

Un adulto possiede in media 70.850 dollari

Il rapporto sulla ricchezza globale analizza le partecipazioni patrimoniali di 5,1 miliardi di indivisui in circa 200 paesi. La ricchezza per adulto ha raggiunto un nuovo record a quota 70.850 dollari, in crescita dell'1,2% rispetto a metà 2018 (era 70.460). Un dato, questo, che va letto con un altro: più della metà degli adulti nel mondo ha un patrimonio netto inferiore a 10mila dollari . Quindi, quasi l'1% degli adulti milionari possiede collettivamente il 44% della ricchezza mondiale.

Disparità e riequilibri

Nei primi anni del secolo le disparità di distribuzione della ricchezza si sono ridotte in molti Paesi. Oggi la quota del 90% più povero rappresenta il 18% del patrimonio mondiale, rispetto all'11% del 2000. È prematuro affermare che è iniziata una fase discendente per le diseguaglianze, ma i dati prevalenti indicano che il 2016 potrebbe aver rappresentato il picco per il prossimo futuro. Se i divari sono ancora molti, qualche cambiamento nella piramide sociale si registra. Le donne sembrano recuperare rispetto agli uomini ma per le nuove generazioni non è facile raggiungere gli stessi risultati dei genitori o addirittura dei nonni sopratutto nelle economie mature.

LA PIRAMIDE DELLA RICCHEZZA In dollari

Svizzera mecca dei paperoni

In termini di ricchezza per adulto, è la Svizzera ad aggiudicarsi il primo posto in assoluto (con 17. 790 dollari), seguita da Stati Uniti (11. 980 dollari), Giappone (9.180 dollari) e Paesi Bassi (9.160 dollari). Guida la classifica dei perdenti l'Australia (- 28. 670 dollari), principalmente per effetto dei tassi di cambio, seguita da altri Paesi che hanno registrato perdite significative: Norvegia (- 7.520 dollari), Turchia (- 5.230 dollari) e Belgio (- 4.330 dollari).

LA SVIZZERA IN POLE POSITION

Chi c’è sul tetto del mondo

Sono 46,8 milioni i milionari e 56mila super ricchissimi, vale a dire chi ha ricchezze superiori a 100 milioni. Il numero di milionari nel mondo è aumentato di 1,1 milioni di persone dal 2018. Gli Usa hanno contribuito per oltre il 50% a questa crescita, con 675mila nuovi milionari. Al contrario hanno registrato un calo l’ Australia con la perdita di 124mila milionari, il Regno Unito e la Turchia con la perdita rispettivamente di 27mila e 24mila milionari. In Italia i milionari sono passati dai 424 del 2010 ai 1.496 del giugno scorso ma sono diminuiti rispetto ai 1.516 del giugno 2018.