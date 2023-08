È di Argotec la migliore missione dell’anno

LICIACube è un microsatellite 6U pesa 15 kg e misura 30x20x10 cm. È dotato di due pannelli solari leggeri, un sistema di propulsione integrato con propulsori da 50 mN di spinta e ISP da 40 secondi, due telecamere, un sistema di comunicazione in banda X e un avanzato computer di bordo.

«Il premio a LICIACube è un grande risultato per l'ampio team di missione e anche per l'intera comunità spaziale nazionale – dice Teodoro Valente, Presidente ASI - Il nostro satellite ha contribuito alla prima missione di Difesa Planetaria della storia, con immagini spettacolari e cruciali per le analisi successive, sia nella conferma del successo di DART che per investigazioni scientifiche. Questo riconoscimento non può che consolidare il ruolo dell'Italia e dell'ASI come attore e partner affidabile nelle tante iniziative per l'Esplorazione che ci vedono spesso protagonisti, come in questo caso».

“LICIACube è il risultato della straordinaria competenza ed esperienza di Argotec – ha affermato David Avino, CEO e fondatore dell'azienda. Con LICIACube, abbiamo dimostrato ancora una volta l'affidabilità, l'eccellenza tecnologica e le incredibili prestazioni della nostra piattaforma.Stiamo già lavorando a diversi progetti e missioni – in Italia e negli Stati Uniti – per continuare a contribuire con la nostra esperienza e know-how non solo alle missioni scientifiche ma anche alla creazione di costellazioni in LEO e nello spazio profondo per fornire servizi di telecomunicazioni e osservazioni».



