È arrivato anche in Italia il servizio di cloud gaming Amazon Luna. Ecco come funziona

A tre anni dal debutto negli Usa arriva anche dai noi il servizio di cloud gaming Amazon Luna. Si potrà giocare come se si stesse guardando un film in streaming, senza bisogno di console e senza scaricare il videogioco su supporto fisico. Il servizio è rivolto a chi non possiede una macchina da gioco. Per giocare serve un controller. Il catalogo è di più di cento giochi, tra cui anche titoli tripla A ma già da tempo sul mercato. Nessuna esclusiva. Una nota. Il cloud gaming, che vuole dire trasmettere in diretta i videogiochi non è un business facile. Ci ha provato Google con il servizio Google Stadia ed è durato pochi anni. La logica sembra quella di Amazon Prime Video per serie tv e cinema: fornire insieme all’e-commerce anche servizi aggiuntivi. Con Luna si aggiungono anche i videogame.

Come funziona.

Si può accedere a Luna su qualsiasi dispositivo supportato: lettori multimediali per lo streaming Fire TV, smart TV, tablet Fire, PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e su alcune selezionate smart TV di Samsung e LG.. La libreria di giochi sembra ampia e copre tutti i generi. Troverete titoli come Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight. Per giocare serve il controller Luna che è stato progettato che si collega direttamente ai server cloud tramite Wi-Fi, per ridurre la latenza di gioco. Da quanto si legge si potrà passare grazie a Cloud Direct da uno schermo all’altro, per esempio da Fire TV a uno smartphone, senza bisogno di ulteriori pairing o configurazioni.

Previsti tre abbonamenti

Su Luna+: trovate titoli titoli come Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight. Avete i vantaggi di Amazon Prime e l’opportunità di accedere ai giochi Ubisoft per PC. Diciamo che è l’abbonamento più ricco, ed è disponibile a 9,99 euro al mese. Poi c’è l’accordo con l’editore francese Ubisoft che attraverso l’abbonamento Ubisoft+ consente l’accesso agli ultimi titoli Ubisoft appena rilasciati, tra cui l’ultimo Assassin’s Creed Mirage e l’imminente Avatar: Frontiers of Pandora. Vuole dire avere accesso alla libreria di giochi Ubisoft ma il prezzo sale a 17,99 euro al mese. Infine c’è anche una formula di abbonamento per casual gamers, si chama Jackbox Games e costa 4,99 euro. Include party game popolari come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Da oggi, il controller Luna è disponibile in Italia su Amazon.it al prezzo promozionale di lancio di 39,99 euro, invece di 69,99 euro, fino al 27 novembre. Per iniziare a giocare subito cliccare su: luna.amazon.it.