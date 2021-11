È arrivato il momento di lasciare sottoterra i combustibili fossili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una delle numerose attiviste per la giustizia climatica del Sud del mondo a cui non è stato permesso recarsi a Glasgow è stata Disha Ravi di Bangalore, India. Il suo governo le ha negato il passaporto. Come attivista per Fridays for Future, a febbraio 2021 è stata arrestata per alcuni giorni dalla polizia e tenuta in custodia a Delhi. Dhisha ha solo 22 anni e per lei questa esperienza deve essere stata dura. Nonostante questo ne è uscita rafforzata e twitta regolarmente dal suo profilo @disharavii. Sebbene non abbia partecipato a Glasgow, continua in India la sua campagna che può essere riassunta con lo slogan «finanziare gli agricoltori, non il carbone», verso il quale l’India sta attraversando una fase di transizione. Allo stesso tempo cresce anche l’energia rinnovabile. New Delhi non ha ancora raggiunto un miliardo di tonnellate di carbone all’anno, mentre la Cina è a 4 miliardi di tonnellate all’anno, che significa 3 tonnellate pro capite. India e Cina stanno seguendo la strada occidentale nell’uso dei combustibili fossili, partendo prima dal carbone e poi passare al petrolio e al gas. Nel frattempo continuano ad aumentare anche le emissioni mondiali di gas. La concentrazione di CO2 nell’atmosfera, misurata dalla curva di Keeling nel 1992 al momento della conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro era di 360 ppm (parti per milione), ora si sta avvicinando a 420 ppm e raggiungerà 450 ppm prima del 2050.

Un raggio di speranza viene da quei movimenti di persone che sono contro i combustibili fossili e noti come Lffu (Leave fossil fuels undergound, Lasciamo i combustibili fossili sottoterra). Per una transizione energetica e una riduzione delle emissioni di CO2 abbiamo bisogno di cinque movimenti.

1 - Un cambiamento tecnologico lontano dai combustibili fossili. Questo è costoso in termini di denaro e anche socialmente in quanto presuppone grandi requisiti in termini di terra e materiali (terreni per i mulini a vento e pannelli solari, minerali come litio, cobalto, rame, nickel provenienti da nuove miniere nelle periferie mondiali).

2 - Abbiamo bisogno di frenare la crescita della popolazione. A questo proposito sembra che la popolazione mondiale possa raggiungere un massimo di 9,5 o 10 miliardi di persone entro il 2060 o il 2070.

3 - Abbiamo bisogno di una certa decrescita economica nei Paesi ricchi, perché la crescita del Pil si unisce all’aumento del metabolismo sociale.