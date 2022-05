È arrivato TuttoITS, il primo newsbrand sugli Istituti tecnici superiori in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Presenti in Italia da 15 anni, il premier Mario Draghi ha esplicitamente citati gli ITS nel suo discorso d'insediamento e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto per il loro sviluppo uno stanziamento di oltre 1 miliardo di euro, forse uno e mezzo, per raddoppiarne il numero nei prossimi 5 anni (oggi sono oltre 100).

Perché tanta ed improvvisa attenzione? E' unanimemente riconosciuto che gli ITS rappresentano la migliore soluzione per risolvere il gigantesco problema del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e soddisfare i bisogni occupazionali reali delle aziende. Eppure, dati alla mano, queste potenziali fucine di super-tecnici hanno come principale problema il fatto di essere praticamente sconosciute.

Loading...

Proprio per fare luce su questo che sembra il segreto meglio custodito del sistema educativo italiano è nato TuttoITS, il primo newsbrand indipendente interamente dedicato agli ITS in Italia, un vero e proprio vertical digitale (dal sito www.tuttoits.it ai profili sui principali social) creato dal Gruppo Athesis per raccontare il mondo degli Istituti tecnici superiori in modo chiaro, semplice e rigoroso, con l'obiettivo di fare capire che la formazione tecnica non è affatto di serie B, anche se nella percezione comune è ancora troppo spesso così.

“Dare visibilità agli ITS e informare sul panorama della formazione tecnica post diploma significa offrire a studenti e famiglie una prospettiva più ampia sulle opportunità che esistono nel nostro paese – commenta Gianluca Dotti, coordinatore editoriale tuttoits.it - e allo stesso tempo costruire un dialogo multi-canale sul mondo del lavoro interloquendo con le imprese radicate sui territori”.