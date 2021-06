È alle aziende che tocca prevenire le infiltrazioni criminali nell’economia

Il tema va affrontato all’interno delle aziende e non all’esterno, avendo riguardo al funzionamento reale delle attività del Consiglio d’amministrazione e degli organi e delle funzioni di controllo: dei Cda, per evitare inutili formalità partecipative di vacui parlatori o, al contrario, di silenti spettatori; degli organi e delle funzioni di controllo, per evitare che la permanenza e la successiva riconferma siano le uniche guide delle operatività degli uni e delle altre.

È il meccanismo dell’autodisciplina che deve essere continuamente incoraggiato e monitorato: non per gli inutili, penosi, sermoni di fine anno delle istituzioni di controllo (sempre pronte a far la morale agli altri), ma per impedire la contaminazione dell’economia legale e, a seguire in un rapporto causa-effetto, lo svilimento delle regole competitive.

Certamente non si vuol qui propugnare un “mercato morale”, che non esiste e non ha ragione d’esistere; ma altrettanto certamente si vuol qui rimarcare come una dose di moralizzazione del mercato sia necessaria e come questa possa essere aiutata dall’accettazione di poche regole condivise dalle maggiori organizzazioni.

In particolar modo nelle aziende in cui il principale azionista è il mondo pubblico, una minima dose di moralizzazione dovrebbe passare attraverso precise prese di posizione (se si vuole anche banali): solo per esplicitare un minimo comune denominatore e per restare ancorati all’attualità, si potrebbe procedere alla sostituzione immediata di chi attua comportamenti conclamatamente non virtuosi e di chi presenta curricula con gravi ombre giudiziarie.

È la continua attuazione di comportamenti deontologicamente orientati che è il vero antidoto all’ingresso di irregolarità nelle aziende; è il continuo corretto funzionamento dei Cda e degli organi e funzioni di controllo che rappresenta un

baluardo della vera competizione e della

messa al bando del malaffare: se le nefandezze sono tenute a bada, si aiuta la diffusione della compliance culture sostanziale e si è attori del cambiamento del paradigma dell’approccio al mercato nella logica della continuità aziendale.