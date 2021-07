E-bond, operatori in pressing: mercato secondario per migliorare l’appeal

4' di lettura

Hanno la tripla A, sono garantiti dall'Europa, ma rendono più dei Bund tedeschi. Non c'è da stupirsi se le prime emissioni dei titoli Ue finalizzati al rilancio economico dell’eurozona sono andate a ruba: 142 miliardi la domanda per il primo bond decennale da 20 miliardi emesso a metà giugno; oltre 170 miliardi per la seconda tornata di fine giugno da 15 miliardi (9 miliardi a cinque anni e 6 miliardi a trent’anni); 96 miliardi a fronte di 10 miliardi di emissione ventennale pochi giorni fa. In un...