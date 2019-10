E-bonds (Monti, Zettelmeyer e Leandro)

1' di lettura

Un veicolo sovranazionale come il Meccanismo Europeo di Stabilità (ESM) raccoglie fondi sui mercati finanziari emettendo titoli di debito (E-bonds) garantiti da un portafoglio di prestiti bilaterali erogati ai paesi membri ad un tasso d'interesse uniforme e per un importo pari a una quota fissa del PIL (intorno al 25%) a complemento dell'attività di emissione dei titoli di Stato. I titoli emessi dal veicolo hanno tutti la stessa seniority (no tranching), ma il veicolo gode dello status di creditore privilegiato rispetto al debito nazionale emesso successivamente al lancio degli E-bonds (grandfathering). Anche in questo caso si realizza quindi uno split delle passività di ciascuno Stato membro con gli E-bonds che sarebbero più sicuri rispetto alle nuove emissioni di titoli governativi di ogni paese. La previsione di molteplici livelli di seniority limita la condivisione dei rischi e incentiva i paesi a politiche fiscali prudenti dato che il debito non conferito al veicolo rimane soggetto alla disciplina dei mercati.