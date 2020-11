È boom per il Twitter di destra Parler e i social conservatori dopo la sconfitta di Trump

Da Parler a Rumble

Parler, la nuova stella di questo firmamento social e mediatico, si auto-proclama “il leader dei social network per la libertà di espressione”, di fatto indossando i panni di una alternativa di destra a Twitter. È nato nel 2018 in Nevada, da un progetto di John Matze, il chief executive, e Jared Thomson, responsabile tecnico, laureati in informatica nel 2014 alla University of Denver. Oggi ha 30 dipendenti. Nel suo content, stando alle società specializzate nel monitoraggio, affiora un ventaglio di teorie cospirative, messaggi estremisti e antisemitismo. Ma non è il solo ad essere ora salito alla ribalta. Impennate di popolarità hanno riportato anche le app del gruppo media Newsmax.

Controlla un canale Tv, che assieme al più noto OAN promuove teorie cospirative ed è menzionato come possibile ospite di una Trump Tv quando l'attuale Presidente avrà lasciato la Casa Bianca. Newsmax è stato fondato da Christopher Ruddy ormai nel 1998, nella sua storia ha vantato sostenitori tra figure dell'establishment conservatore, repubblicano e di sicurezza, come legami con interessi di regimi arabi. Durante la pandemia si è distinto per la promozione di posizioni No Vax. Ha rivendicato oltre tre milioni di spettatori durante la copertura delle elezioni e un successivo boom di download della sua app, salita tra le prime dieci dello Store di Apple.

Tra i siti social balzati in vetta alle preferenze dei conservatori disillusi ci sono infine MeWe, in business dal 2012 e sua volta calamita di movimenti quali i No Vax, e Rumble. Quest'ultimo, creato nel 2013 a Toronto come sito di video-sharing, ha tra i soci la personalità di destra, ex agente dei servizi segrati e della polizia, Don Bongino. Ha previsto che tra i 75 e i 90 milioni di utenti questo mese guarderanno un video sul suo sito, rispetto ai 60,5 milioni del mese scorso.