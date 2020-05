È il Btp Italia dei record: l’emissione del Tesoro chiude a 22,3 miliardi Nell'ultimo giorno, dedicato agli investitori istituzionali, collocati titoli per altri 8,3 miliardi. Battuto il precedente record del 2013 di Claudio Celio

Nell'ultimo giorno, dedicato agli investitori istituzionali, collocati titoli per altri 8,3 miliardi. Battuto il precedente record del 2013

Va in archivio la sedicesima emissione del BTp Italia e lo fa con un risultato eclatante. Al termine della giornata di collocamento riservata agli investitori istituzionali, che si sono assicurati 8,3 miliardi del titolo

lanciato dal Tesoro per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica post Covid-19, il volume complessivo del collocamento ha raggiunto infatti i 22,297 miliardi di euro.

Con questi numeri la sedicesima è la più grande emissione di BTp Italia mai portata a termine dal ministero dell'Economia dal lancio di

questo strumento, che risale al 2012. Il precedente record spettava all'emissione del novembre 2013 quando il BTp Italia raccolse ordini per 22,271 miliardi, quindi un livello leggermente inferiore al risultato di

In particolare, ha reso noto il Tesoro comunicando i dati definitivi dell’emissione, nel corso della Prima Fase del collocamento (dedicata a investitori individuali e affini), sono stati conclusi 383.966 contratti per un

controvalore pari a 13,997 miliardi di euro. Nella Seconda Fase del collocamento (dedicata a investitori istituzionali), il numero delle proposte di adesione pervenute ed eseguite è stato pari a 746, per un

controvalore emesso pari a 8,3 miliardi di euro a fronte di un totale richiesto pari a 19,546 miliardi (coefficiente di riparto pari a circa il 42,5%).

Il titolo, che ha una durata quinquennale e una scadenza fissata al 26 maggio 2025, prevede uno rendimento minimo garantito dell’1,40%. Rispetto alle emissioni precedenti questo BTp Italia riconosce, al

risparmiatore che lo conserverà fino alla scadenza, un premio fedeltà dell’8 per mille (doppio rispetto ai valori precedenti).

