È il BTp l’investimento migliore in questo momento?

In questa drammatica temperie dove al Covid non ancora del tutto debellato si è aggiunta una spaventosa guerra ai confini dell'Europa e l'inflazione che dalle materie prime colpisce la filiera di tutti i prodotti, anche i risparmi sono pesantemente minacciati. Premesso questo io ritengo, andando controcorrente, che l'investimento migliore per i piccoli e medi risparmiatori sia nei BTP. Quali sono gli investimenti alternativi privi di rischio ? Le azioni uguale rischio, fondi di investimento azionari...