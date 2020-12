E-citycar / Bmw i3

La più piccola delle Bmw visto che è lunga 4 metri è un monovolume elettrico equipaggiato da un motore sincrono collocato fra le ruote posteriori, alle quali è affidata la trazione. Costruita con dei materiali leggeri come la plastica per i pannelli della carrozzeria, la fibra di carbonio su telaio d'alluminio per la cellula dell'abitacolo al punto che il peso è contenuto in 1200 kg, incluse le batterie al litio. Due potenze, da 170 cv e da 184 per la S, per una autonomia di 359 km. L'abitacolo propone materiali di pregio inclusi quelli naturali come la fibra di ibisco pressata. E' in vendita a prezzi a partire da 40.600 euro, bonus esclusi.