E-citycar / DS3 Crossback E-Tense

E' la versione elettrica del piccolo crossover francese con un'autonomia di 320 km. La carrozzeria non è diversa dalle varianti con il motore termico: grande mascherina esagonale, fari lunghi e sottili, luci diurne verticali e maniglie delle porte che fuoriescono avvicinandosi all'auto. I sottili fanali orizzontali uniti da un elemento cromato, impreziosiscono la parte posteriore e accentuano visivamente la larghezza della vettura. In conclusione, gli unici dettagli specifici per distinguere la versione a batteria sono delle finiture satinate oltre naturalmente al logo E-Tense. Prezzi di listino, bonus esclusi, da 39.650 euro.