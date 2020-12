E-citycar / Fiat 500

L'iconica citycar ad emissioni zero viene proposta in tre sono gli allestimenti: Action, Passion e Icon. Si distinguono non soltanto per l'estetica e la dotazione prevista, ma anche per schema propulsivo, visto che con la variante Action offre una batteria più piccola e dispone di un motore meno potente per un'autonomia di 320 km. Il prezzo base? Si parte da 19.900 euro, ecobonus incluso che scendono fino a 15.900 euro in caso di rottamazione. Meno, dunque, dell'attuale 500 Lounge a benzina. E per averla, volendo, ci sono anche delle formule di finanziamento, noleggio e sharing dedicate.