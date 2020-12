E-citycar / Kia e-Niro

Due le versioni previste: quella con una batteria agli ioni di litio da 64 kWh da 204 cv, valori che scendono a 136 cv e 39,2 kWh per l'altra. La batteria dispone diuna notevole capacità tanto che l'autonomia di 455 km. Meglio così anche se per la ricarica ci vuole un po' più di tempo. La Kia e-Niro tuttavia offre anche di un rifornimento più rapido in corrente continua da 100 kW che in un'ora recupera circa l'80% dell'autonomia disponibile. Sfruttando le colonnine a corrente alternata da 7,2 kW servono, invece, all'incirca 9 ore e 35 minuti per garantirsi il pieno. Prezzi di listino bonus esclusi a partire da 39.850 euro.