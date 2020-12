E-citycar / Seat Mii Electric, Skoda Citigo e iV e Volkswagen e-up!

Sulle auto elettriche il gruppo Volkswagen fa davvero sul serio e oltre alla berlina ID.3 propone per anche tre piccole da città a zero emissioni: la Seat Mii Electric, Skoda Citigo e iV oltre alla Volkswagen e-up! Il motore è lo stesso da 83 cv di potenza e un pacco di batterie 32,3 dkWh, così come l'autonomia che di base è di circa 260 km, ma che in città diventano 350 km. A cambiare oltre all'estetica che naturalmente fa riferimento a quella dei rispettivi brand sono anche i prezzi di listino che, bonus esclusi, sono per la Seat Mii Electric di 23.250 euro, per la Skoda Citigo di 22.300 euro e per la e-up! di 23.750 euro.