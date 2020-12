E-citycar / Smart ForTwo

(Daimler AG)

Coi suoi 2,69 metri di lunghezza è la citycar più cool nelle grandi metropoli. Per la nuova vita a emissioni zero i designer si sono concentrati sulla rivisitazione di paraurti sia davanti che dietro. La ForTwo, inoltre, ha una calandra a V mentre quella a quattro porte ha il medesimo sviluppo ma rovesciato, con le dimensioni che non si discostano molto. Il motore elettrico è un sincrono trifase con sistema di gestione della potenza con l'unità di azionamento. Di 41 kW è la potenza con un picco di 60 kW in accelerazione e una coppia di 160 Nm. Per un'autonomia di 159 km. Prezzi, bonus esclusi, da 25.027 euro.