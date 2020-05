E-commerce: +17% nel 2019. Ma il coronavirus stravolge il settore Presentato il report della Casaleggio Associati sulle vendite online in Italia: con la pandemia fatturato in calo per il 54% delle aziende intervistate

(AdobeStock)

Presentato il report della Casaleggio Associati sulle vendite online in Italia: con la pandemia fatturato in calo per il 54% delle aziende intervistate

4' di lettura

Il Coronavirus colpisce e modifica anche il mercato dell'e-commerce. È quanto emerge dal report E-commerce in Italia 2020 – Vendere online ai tempi del Coronavirus della Casaleggio Associati presentato durante un evento in streaming agli operatori del settore e al grande pubblico.

Giunta alla XIV edizione la ricerca ha analizzato i dati relativi alle vendite online nel 2019 che registrano una crescita del fatturato del 17% per un totale di 48,5 miliardi di euro. Un focus è stato dedicato all'andamento del mercato negli ultimi mesi durante i quali l'obbligo di rimanere a casa ha portato a modificare fortemente le abitudini di acquisto in tutto il mondo. Il 54% delle aziende e-commerce intervistate, però, ha visto calare il proprio fatturato a causa del Coronavirus, mentre solo il 21% lo ha incrementato. Chi ha perso fatturato lo ha dimezzato, in media -54% del fatturato.

Il Rapporto è stato realizzato mediante l'elaborazione di studi e ricerche di mercato, articoli di attualità ed esperienza sul campo di Casaleggio Associati, nonché attraverso una survey online e interviste di approfondimento con alcuni dei principali operatori del mercato.

“Da 15 anni l'e-commerce in Italia cresce a doppia cifra – spiega Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio Associati – ma negli ultimi mesi è stato registrato un calo fortissimo di transazioni in settori fino ad oggi dominanti on-line quali il turismo, a favore di altri fino a questo momento considerati marginali come l'alimentare che ha avuto una crescita a tre cifre. Ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale che durerà nel tempo e che modificherà fortemente l'economia e l'organizzazione del business di molte aziende oltre che la società intera. Se fino ad oggi era normale ricevere una pizza a casa, da oggi in poi sarà normale ricevere anche un cacciavite”.

Agli italiani acquistare online piace. Il 76% dei consumatori acquista da mobile, il 98% ha acquistato almeno una volta sui marketplace e oltre 31,6 milioni di persone nel 2019 hanno acquistato online da siti esteri, in particolare da Cina, UK, Stati Uniti e Germania.